Сийярто: Лавров сообщил о предотвращении атаки БПЛА ВСУ на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с венгерскими коллегами сообщил, что российские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».
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