Милонов: гражданам следует создавать семью до 30 лет

Гражданам следует создавать семью до 30 лет, заявил депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. По его словам, в этом возрасте легче сочетать рождение детей с их последующим воспитанием.
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