«Вашингтон» выиграл 3 из 4 матчей на старте сезона НХЛ. «Рейнджерс» уступили впервые за 5 игр

«Вашингтон» победил «Рейнджерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ . Таким образом, «Кэпиталс» выиграли 3 из 4 матчей на старте сезона, а ньюйоркцы уступили впервые за 5 игр.
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