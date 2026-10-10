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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» выиграл 3 из 4 матчей на старте сезона НХЛ. «Рейнджерс» уступили впервые за 5 игр

«Вашингтон» победил «Рейнджерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ . Таким образом, «Кэпиталс» выиграли 3 из 4 матчей на старте сезона, а ньюйоркцы уступили впервые за 5 игр.

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