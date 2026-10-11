Гойда... «нас снова обманут», или прослойка кретинов и здесь, и там...

Сделка по дизелю. в Киеве истерика. Но у военкуров тоже истерика. Совпадение? Не думаю. От духа Анкориджа потянуло дизелем.
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