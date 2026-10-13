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Регионы России

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Женщину в Амурской области оштрафовали за распространение сгенерированного ИИ изображения медведя

Женщину в Амурской области оштрафовали за распространение сгенерированного ИИ изображения медведя

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Виктор Луговой

"В Амурской области женщина получила штраф за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации с использованием сгенерированного искусственным интеллектом изображения медведя." (цы)

Так а что с ним не так? Если уж на то пошло, - ведьмеди на иллюстрациях к децьким книшкам и на карикатурах в ружнале "Крокодил" кудой как менее достоверны, чем вот эта вот картинка. У суда лишнее время появилось? Или суду поставлена специальная цель на дискредитацию судебной ветви власти?