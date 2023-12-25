Гимнастки из Курьянова завоевали медали юбилейного турнира

Спортсменки МКСШОР «Восток» в Москве выиграли три серебряные и одну бронзовую медали турнира, посвященного пятидесятилетию спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Крылья Советов».
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