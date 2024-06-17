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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА против российских флагов на матче Украины. Охрана будет изымать и убирать их

Игра сборных в группе E Евро-2024 пройдет сегодня в Мюнхене в 16:00 по московскому времени. В организации заявили, что сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги с мюнхенского стадиона.

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