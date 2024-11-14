Белый дом: Байден обсудит на саммите G20 помощь Киеву перед инаугурацией Трампа

Действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из ЕС на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.
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