Белый дом: Байден обсудит на саммите G20 помощь Киеву перед инаугурацией Трампа

Действующий лидер США Джо Байден обсудит с коллегами из ЕС на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.