Глава МИД ФРГ Бербок: для переговоров с президентом Путиным сейчас нет условий

360ПолитикаПодписатьсяГлава МИД ФРГ Бербок: для переговоров с президентом Путиным сейчас нет условийПереговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении украинского конфликта на данный момент невозможны.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииABAnlrey BoracowУ этой Бербок калибр не тот, что бы с Путиным переговоры вести. Ее уровень это, в лучшем для нее случае, Лавров. Уровень Путина это не министр и не депутат районного пошиба. Путин это Президент, Бербок это шавка.Ответить18 час.
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