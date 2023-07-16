Глава МИД ФРГ Бербок: для переговоров с президентом Путиным сейчас нет условий

AB

Anlrey Boracow

У этой Бербок калибр не тот, что бы с Путиным переговоры вести. Ее уровень это, в лучшем для нее случае, Лавров. Уровень Путина это не министр и не депутат районного пошиба. Путин это Президент, Бербок это шавка.