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Times of Israel: в Израиле бои продолжаются в Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме

На юге Израиля в понедельник бои продолжаются в кибуцах Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме.Представитель израильской армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в регионе рядом с границей с сектором Газа остаются шесть очагов активных боевых действий, пишет Times of Israel.

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