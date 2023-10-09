Times of Israel: в Израиле бои продолжаются в Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме

На юге Израиля в понедельник бои продолжаются в кибуцах Беери, Кфар-Азе, Нириме и Алумиме.Представитель израильской армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в регионе рядом с границей с сектором Газа остаются шесть очагов активных боевых действий, пишет Times of Israel.