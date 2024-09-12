Солдат Нацармии получил смертельное ранение в зоне безопасности

Военнослужащий-контрактник Национальной армии, проходивший службу в составе Объединённых миротворческих сил, 12 сентября получил смертельное ранение в результате выстрела из предоставленного оружия во время несения службы на посту.
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