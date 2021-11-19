Партию новых ноутбуков получили школьники в Тимирязевском

В сельскую школу в Тимирязевском прибыли 28 ноутбуков и многофункциональный центр. Техническое оснащение учебного учреждения стало возможным благодаря нацпроекту "Образование", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.