Партию новых ноутбуков получили школьники в Тимирязевском

В сельскую школу в Тимирязевском прибыли 28 ноутбуков и многофункциональный центр. Техническое оснащение учебного учреждения стало возможным благодаря нацпроекту "Образование", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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