Стало известно, когда Ferrari объявит о новых контрактах Леклера и Сайнса

Стало известно, когда Ferrari объявит о новых контрактах Леклера и СайнсаFerrariКоманда Ferrari до начала сезона-2024 в Формуле 1 объявит о продлении контрактов с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
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