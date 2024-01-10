Стало известно, когда Ferrari объявит о новых контрактах Леклера и Сайнса

Стало известно, когда Ferrari объявит о новых контрактах Леклера и СайнсаFerrariКоманда Ferrari до начала сезона-2024 в Формуле 1 объявит о продлении контрактов с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.