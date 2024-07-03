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ФСБ: швейцарский центр, где работал Винатье, не ведет гуманитарную деятельность

ФСБ: швейцарский центр, где работал Винатье, не ведет гуманитарную деятельность

Деятельность швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Centre for Humanitarian Dialogue", сотрудником которой является задержанный в Москве гражданин Франции Лоран Винатье, не соответствует ее официальным гуманитарным целям.

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