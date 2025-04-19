Путин призвал разработать механизм обратного выкупа для ушедших брендов

Путин призвал кабмин разработать механизм обратного выкупа ушедших из РФ брендов Президент России Владимир Путин призвал кабмин до 15 мая решить, как будет действовать право на обратный выкуп активов в РФ для зарубежных инвесторов, которые ушли с рынка.