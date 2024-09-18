Второе дело о мошенничестве возбудили в отношении экс-директора ФК «Новосибирск» Перлова

Фигурантами нового уголовного дела вместе с Перловым стали бывший главный бухгалтер АНО «ФК "Новосибирск"» Татьяна Лошкарева и бывший начальник управления спорта Автономной некоммерческой организации Константин Кричевский.
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