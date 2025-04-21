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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тай Джером набрал 28 очков со скамейки в матче с «Майами». Это третий результат для дебютантов «Кливленда» в плей-офф

Больше него в своей первой игре плей-офф в форме «Кэвальерс» набирали только Леброн Джеймс (32 очка в 2006 году) и Кайри Ирвинг (30 очков в 2015).

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