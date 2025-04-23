Новое приложение для российских таксистов: заработает не везде, но будет полезно

В России для таксистов может появиться универсальное приложение, позволяющее оперативнее проходить медицинские осмотры, получать электронные путевые листы и страховые выплаты в случае ДТП — за 10-15 минут, а не за 30 дней в среднем, как сейчас.
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