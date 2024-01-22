Инвестор Сидоров: дальнейшего падения биржевых цен на газ ждать не стоит

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились на 6,3%, до $299,8 за 1 тыс.
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