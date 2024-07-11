Генерал Попов обратился в СК России из-за комментариев адвоката по его делу

Генерал Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, обратился в СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по его делу.
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