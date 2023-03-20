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    Вот получил бы "среднее по стране",  наверное и о народе подумал.Володин опубликов...

Медведев: выдача МУС ордера на арест Путина будет иметь «чудовищные» последствия для международного права

Медведев: выдача МУС ордера на арест Путина будет иметь «чудовищные» последствия для международного права

Выдача МУС ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина будет иметь «чудовищные» последствия для международного права.

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