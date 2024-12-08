Крупный пожар в ангаре в Московском районе потушен

К ликвидации огня привлекались 36 пожарных и восемь машин спецтехники Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в 10:41 пожар в ангаре площадью 432 квадратных метра на улице Рощинской, 2, в Московском районе Петербурга потушен.