Крупный пожар в ангаре в Московском районе потушен

К ликвидации огня привлекались 36 пожарных и восемь машин спецтехники Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в 10:41 пожар в ангаре площадью 432 квадратных метра на улице Рощинской, 2, в Московском районе Петербурга потушен.
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