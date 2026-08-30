Жена Курбана Омарова требует компенсацию от пострадавшей клиентки

В начале августа в Сети разразился громкий скандал, связанный с разоблачением новой супруги Курбана Омарова — 25-летней Валерией.
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