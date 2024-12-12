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Идеология «майданов»: как Запад и Украина влияют на протесты в Грузии

Идеология «майданов»: как Запад и Украина влияют на протесты в Грузии

Грузинские силовики ожидают новой волны уличных акций в преддверии президентских выборов, запланированных на 14 декабря.

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