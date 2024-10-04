"Радио ночных дорог"

Февраль 1996-го. Москва. Валерий Сюткин готовится к выпуску альбома. Чуть больше года назад певец покинул группу "Браво", создал собственный коллектив и перестал работать в соавторстве с Евгением Хавтаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии