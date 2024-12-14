Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва на шпионаж

Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва на шпионажПо данным SHOT, проверку Нины Хрущёвой, которая множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, проводит столичная прокуратура.
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