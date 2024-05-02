Захарова назвала ИИ-консультанта МИД Украины позорным заигрыванием с расовой темой

Использование образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой, отметила 1 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии к заявлению о том, что украинская певица и модель Розали Номбре стала прототипом цифрового аватара МИДа страны.
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