Полковник Сопин: ВСУ охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв»

Украинские боевики на передовой целенаправленно охотятся на лучший танк России Т-90М «Прорыв». Об этом РИА «Новости» сообщил командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» полковник Александр Сопин.
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