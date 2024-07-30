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Ефимов: город выделил участок для строительства промкомплекса в Очаково-Матвеевском

Ефимов: город выделил участок для строительства промкомплекса в Очаково-Матвеевском

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в аренду по льготной ставке один рубль в год инвестору — компании «Вента» — предоставлен участок для строительства производственного комплекса в Очаково-Матвеевском.

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