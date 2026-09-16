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Нижегородская правда

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Режиссёр Алексей Нужный представил сказку, снятую в Нижегородской области

Режиссёр Алексей Нужный представил сказку, снятую в Нижегородской области

На этой неделе в кинотеатрах страны стартует фильм «Как Иван в сказку попал» (6+). Но нижегороды смогли увидеть премьеру на две недели раньше: режиссёр Алексей Нужный лично представил зрителям фильм в кинотеатре «Империя Грёз Небо».

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