Петербургские теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности

На предприятиях организовано круглосуточное дежурство дополнительных бригад. Для обеспечения бесперебойной работы тепловых сетей в праздничные дни ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходят на работу в режиме повышенной готовности.