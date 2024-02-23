Петербургские теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности

На предприятиях организовано круглосуточное дежурство дополнительных бригад. Для обеспечения бесперебойной работы тепловых сетей в праздничные дни ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходят на работу в режиме повышенной готовности.
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