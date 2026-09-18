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Тульские новости

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В Туле составили топ-20 исторических оружейников

В Туле составили топ-20 исторических оружейников

Топ-20 тульских оружейников составили историческую ретроспективу к Дню оружейника, подчеркнув вклад региона в развитие промышленности и безопасности России.

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