Киев и Запад после отказа от Стамбульских договоренностей должны будут профинансировать восстановление новых регионов России, считает заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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