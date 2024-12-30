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Яковенко: Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов РФ

Яковенко: Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов РФ

Киев и Запад после отказа от Стамбульских договоренностей должны будут профинансировать восстановление новых регионов России, считает заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

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