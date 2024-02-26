Мобилизация на Украине угрожает экономике: бизнес бьет тревогу

Новая мобилизация на Украине может серьезно подорвать экономику страны, сообщает Страна.ua. По данным украинских властей, из 11,1 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет половину невозможно мобилизовать.
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