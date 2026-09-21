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Аргументы и Факты

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Финансист Лобода спрогнозировал курс доллара на текущей неделе

Финансист Лобода спрогнозировал курс доллара на текущей неделе

Доллар на внебиржевом рынке на текущей неделе будет торговаться в коридоре от 82 до 86 рублей, евро останется в пределах от 95,80 до 99 рублей, а китайский юань закрепится в диапазоне от 12,20 до 12,80 рубля.

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