Авиатехника морской авиации Тихоокеанского флота проходит сезонное обслуживание

Технические специалисты выполняют комплекс работ, включающий проверку на работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осмотр силовой установки и топливной системы авиационной техники.
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