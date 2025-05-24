«Болты и гайки летели как пули». 15 лет назад Ставрополь потряс мощный взрыв. Кто устроил теракт на концерте чеченских танцоров?

15 лет назад, 26 мая 2010 года, в Ставрополе был совершен самый жестокий теракт за всю историю города: самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте сработало на площади около городского Дома культуры и спорта, где собирались выступать участники чеченского танцевального ансамбля «Вайнах».