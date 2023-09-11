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Грузин обратился к Закавказью и Средней Азии

Грузин обратился к Закавказью и Средней Азии

«Грузин, живущий на две страны», напомнил «гордым и независимым» странам Закавказья и Средней Азии, которые сегодня выступают против России и поддерживают Киев, кто им «выдолбил метро и построил дома в степях».

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍👍👍👍👍
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14 час.
Александр Салтановский
Есть ещё и там люди с нормальными адекватными мозгами, не все заразились &quot;исключительностью&quot;, но таковых увы очень не много и со временем станет ещё меньше, пиндосы и нагличане не спят и всё сделают, чтоб их нормальных стало ещё меньше!
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11 час.
Татьяна Кибишева
Куда шли - туда пришли, куда идут - туда придут, главное - не мешать им убивать друг друга, они не умеют мирно сосуществовать, не с кем будет воевать за границей - будут воевать между собой, Бог им в помощь.
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4 час.

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