Грузин обратился к Закавказью и Средней Азии

Александр Салтановский

Есть ещё и там люди с нормальными адекватными мозгами, не все заразились "исключительностью", но таковых увы очень не много и со временем станет ещё меньше, пиндосы и нагличане не спят и всё сделают, чтоб их нормальных стало ещё меньше!