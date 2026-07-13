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Роснефть и операторы аэропортов смогут скрывать часть информации о своей работе

Роснефть и операторы аэропортов смогут скрывать часть информации о своей работе

В обновлённый перечень вошли «Нефтегазтехнология-энергия», «РН-аэро», топливозаправочная компания «Кольцово» в Екатеринбурге, «Топливозаправочный комплекс Пулково» в Санкт-Петербурге и другие организации.

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