Роснефть и операторы аэропортов смогут скрывать часть информации о своей работе

В обновлённый перечень вошли «Нефтегазтехнология-энергия», «РН-аэро», топливозаправочная компания «Кольцово» в Екатеринбурге, «Топливозаправочный комплекс Пулково» в Санкт-Петербурге и другие организации.
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