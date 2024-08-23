В сентябре Госдума займётся обсуждением роста цен на билеты

В сентябре пройдет расширенное заседание Совета Госдумы, посвященное росту цен на авиабилеты. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
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