Москва присоединилась к нацпроекту Производительность труда и поддержка занятости

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", участниками станут более 560 предприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
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