Случались как голевые феерии, так и сенсации. «Акрон» - «Зенит». Как это было

РПЛ, 1-й тур. «Солидарность Самара-Арена». 25 июля, суббота. 16.15 Соперники встречались друг с другом в официальных матчах шесть раз, и в первом противостоянии в августе 2024-го в Самаре успеха добились тольяттинцы.