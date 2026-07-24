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Спорт Уик-Энд

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Случались как голевые феерии, так и сенсации. «Акрон» - «Зенит». Как это было

Случались как голевые феерии, так и сенсации. «Акрон» - «Зенит». Как это было

РПЛ, 1-й тур. «Солидарность Самара-Арена». 25 июля, суббота. 16.15 Соперники встречались друг с другом в официальных матчах шесть раз, и в первом противостоянии в августе 2024-го в Самаре успеха добились тольяттинцы.

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