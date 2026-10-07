В Архангельской области запускают систему поддержки волонтеров СВО

Проект «Круг заботы для волонтеров СВО» стал победителем шестого конкурса губернаторских грантов.Фонд «Поморье» направит средства на создание региональной системы помощи добровольцам, которые занимаются сбором гуманитарных грузов, плетением маскировочных сетей и другой поддержкой участников специальной военной операции.