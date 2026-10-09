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Звинчука выдворили из Черногории «по соображениям национальной безопасности

Звинчука выдворили из Черногории «по соображениям национальной безопасности» Основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука выдворяют из Черногории, такое решение приняли власти республики, сообщает местная пресса со ссылкой на заявление управления полиции.

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