Харрасмент по-русски: девушка Оля уволилась в ужасе — весь офис ржёт

ПриколистыРаботаХаррасмент по-русски: девушка Оля уволилась в ужасе — весь офис ржётМужчина подходит к столу, рассказывая о работе, расстёгивает ремень, рассказывая о работе, штаны, рассказывая о работе.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir FinkАнглийские учёные давно уже доказали, что женщина о сексе думает на много чаще и больше мужчины, но по своей хитрожопости навешевает свои мечты на мужчину. дабы хоть как то подтолкнуть его к действию.Комментировать
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