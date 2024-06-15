Центральный банк России приостановил утренние торги на Московской фондовой бирже

Российский Центральный банк ввел меры по защите экономики страны от международных санкций. Это решение было принято после того, как Соединенные Штаты Америки и Великобритания объявили о введении новых ограничений в отношении ряда российских финансовых институтов.
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