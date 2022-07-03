В Севастополе презентовали «Атлас ближней хоры Херсонеса Таврического»

Учёные КФУ выпустили второй том «Атласа ближней хоры Херсонеса Таврического». Об этом сообщила заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Татьяна Смекалова.