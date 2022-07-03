Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А качество, улучшилось?Объем производств...
  • Traveller
    Даже если от Шумерии останется кусочек территории размером с двушку в многоквартирном доме, её опять накачают оружием...Погодные условия ...
  • Наталья Середа
    Чудны дела твои Господи! Кофе нет ( то , что сейчас в магазине - это пародия на кофе), но рапортуем о кофеварках.Депутаты Севастоп...

В Севастополе презентовали «Атлас ближней хоры Херсонеса Таврического»

Учёные КФУ выпустили второй том «Атласа ближней хоры Херсонеса Таврического». Об этом сообщила заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Татьяна Смекалова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх