Тренер ФК "Ростов" предположил, что победный мяч "Краснодара" был забит из офсайда

"Жёлто-синие" оспорили эпизод с третьим голом в исполнении Джона Кордобы.Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин обратил внимание на спорный эпизод в матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром", который завершился 7 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии