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Кочетков вошел в сборную новичков сезона НХЛ

Вратарь «Каролины» занял первое место среди вратарей-новичков в голосовании журналистов. Он получил 173 голоса и опередил Джоэля Хофера из «Сент-Луиса» (10).

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