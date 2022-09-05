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"Сносит мощно": новые подробности по сильному ливню в Приморье - видео

"Сносит мощно": новые подробности по сильному ливню в Приморье - видео

Некоторые приморцы поделились новыми подробностями по поводу ливня, который уже пришел в край. Так, жители Тернейского района рассказали, что с самого утра на улице наблюдается очень сильный ветер и интенсивные осадки.

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