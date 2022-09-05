"Сносит мощно": новые подробности по сильному ливню в Приморье - видео

Некоторые приморцы поделились новыми подробностями по поводу ливня, который уже пришел в край. Так, жители Тернейского района рассказали, что с самого утра на улице наблюдается очень сильный ветер и интенсивные осадки.
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
- Корвет Балтфлота «Стойкий» выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника в Балтийском море
Свежие комментарии